رئيس جامعة طنطا: نعمل بكامل طاقتنا لدعم المشروعات القومية للدولة المصرية

عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.



وهنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال كلمته جامعة طنطا بالتقدم الواضح في العديد من التصنيفات الدولية والمحلية، مؤكدا ضرورة تعظيم قيم الشراكة بين المحافظة والجامعة كهيئات وطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، مشيدا بدعم الجامعة المتواصل في تقديم خدمات مجتمعية متميزة ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال القوافل التنموية الشاملة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا في مجالات خدمات الرعاية الطبية وتوفير العلاج بالمجان والخدمات المجتمعية والتمكين الاقتصادي واكتشاف الموهوبين وتقديم الخدمات البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وقدم المحافظ، الشكر للجامعة على تكثيف القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها بالتعاون مع المحافظة في قرى ومراكز المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، ودعم مبادرة 100 مليون شجرة، وزيادة المساحات الخضراء، موضحا أولويات العمل بالمحافظة وضرورة الاستمرار في ترشيد الكهرباء لتخفيف الأحمال في تلك المرحلة الراهنة خلال أشهر فصل الصيف، مؤكداً على استثناء المستشفيات والمخابز والمطاحن والمباني التعليمية من خطط تخفيف أحمال الكهرباء.



ورحب الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، فى كلمته محافظ الغربية مثمنا حرصه الدائم على الحضور وتحقيق التواصل بين المحافظة والجامعة، مؤكدا أن الجامعة تعمل بكامل طاقتها لدعم المشروعات القومية للدولة المصرية، وفقا لأولويات العمل بالمحافظة والمشروعات القومية والتي يأتي في مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرات محافظة الغربية في مؤشر تنافسية تنمية المحافظات، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحا أن الجامعة وضعت خطة من ثلاثة مراحل لاحلال استخدام وسائل الانارة الموفرة للكهرباء بالمباني والفراغات العمرانية بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال شهر، مضيفا أن الجامعة تدرس حاليا من خلال إمكاناتها البشرية والمادية تعظيم استغلال الطاقة الشمسية في التشغيل بشكل فعال وطرح الأفكار المتطورة والقابلة للتطبيق في مجالات المشروعات الخضراء الذكية، موجها نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتواصل الدوري والمستمر مع المحافظة في تحديث قواعد البيانات وتلبية كافة احتياجاتهم في جميع الجوانب الخدمية والتنموية، مع تكليف المركز الاعلامي بالجامعة باعداد نشرة دورية شهرية بما يتم من انجازات وحصر للبيانات فيما يخص الخدمات المجتمعية.

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