تعرف على نتيجة قرعة الأدوار التمهيدية لدورى الأبطال

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، مساء اليوم، قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2023-2024)، وذلك بمقر كاف في مدينة 6 أكتوبر.

ويشهد الدور التمهيدي الأول مواجهة عربية قوية ستجمع النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، ونظيره النجم الساحلي التونسي.

ومن المقرر أن يخوض الجيش الملكي المغربي مواجهة سهلة عندما يواجه نظيره أسكو دي كارا التوجولي، في حين سيخوض الأهلي بنغازي الليبي، مواجهة قوية عندما يلتقي إنيمبا النيجيري، بينما سيواجه نواذيبو الموريتاني نظيره الأهلي طرابلس الليبي.

فيما يواجه الهلال السوداني نظيره سلام بور بطل جنوب السودان، بينما سيواجه مواطنه المريخ، نظيره أوتوهو الكونغولي.

وأعفى (كاف) 10 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال، وهم الأهلي، بيراميدز، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيترو دي لواندا الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، وحوريا الغيني.

جاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول

1- حافيا الغيني X جينيراسيون فوت السنغالي

2- الحرس الوطني (النيجر) X دوانيس البوركيني

3- بو رينجرز السيراليوني X ليسكر الليبيري

4- ميداما الغاني X ريمو ستارز النيجيري

5- كيه إم كيه إم (زنزبار) X سان جورج الإثيوبي

6- الجيش الرواندي X جاديدكا الصومالي

7- سنتر سبورتيف دي بيندجي الجابوني X بومامورو (بوروندي)

8- أفريكان ستارز الناميبي X باور ديناموز الزامبي

9- يونياو ديسبورتيفا دو سونجو الموزمبيقي X جرين مامبا (إي سواتيني)

10- دراجون إف سي (غينيا الإستوائية) X نياسا بيج بوليتس المالاوي

11- الأهلي بنغازي الليبي X إنيمبا النيجيري

12- كوتون سبورت بنين البنيني X آسيك ميموزا الإيفواري

13- النادي الرياضي القسنطيني الجزائري X النجم الساحلي التونسي

14- أسكو دي كارا التوجولي X الجيش الملكي المغربي

15- ريال دي باماكو المالي X كوتون سبور الكاميروني

16- نواذيبو الموريتاني X الأهلي طرابلس الليبي

17- بريميرو دي أوجستو الأنجولى X فيتا كلوب الكونغولي

18- سلام إف سي بور (جنوب السودان) X الهلال السوداني

19- إيه أس أوتوهو الكونغولي X المريخ السوداني

20- أساس تيليكوم (جيبوتي) X يانج أفريكانز التنزاني

21- جوانينج جالاكسي البوتسواني X فايبرز الأوغندي

22- جبل (جزر القمر) X أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولا.

الدور التمهيدي الثاني

23- الفائز حافيا الغيني وجينيراسيون فوت السنغالي X الوداد البيضاوي المغربي

24- الفائز من الحرس الوطني (النيجر) ودوانيس البوركيني X الترجي التونسي

25- الفائز من بو رينجرز السيراليوني وليسكر الليبيري X شباب بلوزداد الجزائري

26- الفائز من ميداما الغاني وريمو ستارز النيجيري X حوريا الغيني

27- الفائز من كيه إم كيه إم (زنزبار) وسان جورج الإثيوبي X الأهلي

28- الفائز من الجيش الرواندي و جاديدكا الصومالي X بيراميدز

29- الفائز من بيندجي الجابوني وبومامورو البوروندي X ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

30- الفائز من أفريكان ستارز الناميبي وباور ديناموز الزامبي X سيمبا التنزاني

31- الفائز من يونياو ديسبورتيفا دو سونجو الموزمبيقي وجرين مامبا (إي سواتيني) X بيترو أتلتيكو الأنجولي

32- الفائز من دراجون إف سي (غينيا الإستوائية) ونياسا بيج بوليتس المالاوي X مازيمبي الكونغولي

33- الفائز من الأهلي بنغازي الليبي وإنيمبا النيجيري X الفائز من كوتون سبورت بنين البنيني وآسيك ميموزا الإيفواري

34- الفائز من النادي الرياضي القسنطيني الجزائري والنجم الساحلي التونسي X أسكو دي كارا التوجولي والجيش الملكي المغربي

35- الفائز من ريال دي باماكو المالي وكوتون سبور الكاميروني X الفائز من نواذيبو الموريتاني والأهلي طرابلس الليبي

36- الفائز من بريميرو دي أوجستو الأنجولى وفيتا كلوب الكونغولي X الفائز من سلام إف سي بور (جنوب السودان) والهلال السوداني

37- الفائز من إيه أس أوتوهو الكونغولي والمريخ السوداني Xأساس تيليكوم (جيبوتي) ويانج أفريكانز التنزاني

38- الفائز من جوانينج جالاكسي البوتسواني وفايبرز الأوغندي X جبل (جزر القمر) وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولا.

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.