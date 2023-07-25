الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

29 يوليو.. الانبا رافائيل يطيب كف أميرة الشهيدات مارينا بكنيسة المغيثة

الانبا رافائيل
الانبا رافائيل

تستعد كنيستا السيدة العذراء المعروفة باسم “المغيثة” ودير الشهيد العظيم مارجرجس للراهبات القبطيات الأرثوذكس بحارة الروم، للاحتفال بعيد الشهيدة مارينا والملقبة في الكنيسة باميرة الشهيدات.

بُشارك في الاحتفال الانبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، حيث يقوم بإتمام مراسم تطييف كف الشهيدة مارينا في تمام الساعة السادية من مساء يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري، ليرأس صلوات القداس الالهي في اليوم التالي مباشرة.

وتستمر الاحتفالات اليومية حتى يوم 2 أغسطس المقبل.

ياتي ذلك برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي استقبل نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

كما استقبل قداسته بعدها نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

جرى خلال اللقائين مناقشة أمور رعوية خاصة بخدمة نيافتهما، كلٍ في القطاع الرعوي الذي يشرف عليه.

أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأنبا رافائيل الأنبا رافائيل أ الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس

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