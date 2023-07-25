الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المتينى" يفتتح مشروع تطوير مستشفى عين شمس التخصصى

"المتينى" يفتتح مشروع تطوير مستشفى عين شمس التخصصى

جانب من الحدث
جانب من الحدث



افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع تطوير مستشفى عين شمس التخصصي، وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي سابقا، والدكتور جمال حسين مدير مكتب الاستشارات الهندسية سابقا و لفيف من الأطباء ورؤساء الأقسام.

وتفقد المتيني أعمال التطوير والتي شملت الانتهاء من أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى عين شمس التخصصى، ومشروع تطوير البدروم والذي يشمل تطوير البنية التحتية وشبكات خدمات الوحدات الطبية والمكونة من 4 مداخل على مساحة إجمالية تقدر بـ12 ألف متر مربع ، بالإضافة إلى الموقع العام للمستشفى والذي يشمل البوابات من 1 إلى 4.

كما تفقد مشروع الطرقات والممرات والتي تضمنت أعمال  إحلال وتجديد جميع الشبكات بالطرقات و  الممرات الداخلية للمستشفى وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 165 مليون جنيه.

وفي كلمته أكد الدكتور محمود المتيني الأهمية و المردود من وراء  تطوير البنية التحتية والتي على الرغم من كونها غير مرئية الا أنها أساس لا يستمر بدونه أي مشروع، داعيًا إلى إرساء مبدأ إدارة المنشآت على المدى الطويل لما له من أهمية في استمرار ونجاح أي منشأة أو مشروع.

وأشاد بجهود جميع القائمين على أعمال التطوير، وخصّ بالشكر مكتب الاستشارات الهندسية بالجامعة والذي يقوم بالعديد من المهمات الوطنية، مؤكداً أن الهدف من وراء كل ذلك تقديم خدمة صحية وطبية للمواطن المصري على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة وبما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير مستوى راق يليق بالمصريين.

واستعرض الدكتور هشام أنور أعمال التطوير وأهميته و العائد من ورائه ، وقدم الشكر للإدارة العليا للجامعة التي دعمت تلك الجهود وكذلك الإدارة الحالية و السابقة للمستشفيات الجامعية، كما أهدى درع التكريم للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس امتنانا وتقديرا لمسيرته الحافلة في رئاسة الجامعة وما حققه من إنجازات.

إدارة المستشفيات الجامعية ادارة المستشفيات أعمال رفع كفاءة الإنتهاء من أعمال الاستشارات الهندسية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الدكتور ايمن صالح الدراسات العليا والبحوث المستشفيات الجامعية اليوم الثلاثاء

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