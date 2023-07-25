الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن إغلاق وحدتين بمحطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تفصيليًا عن إغلاق الوحدتين 4 و5 من محطة زابوريجيا النووية.

وأوضح التقرير أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وأعين جميع دول العالم تتجه نحو محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية، نظرًا لأهمية تلك المحطة وخطورة التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن تعرضها للقصف.

وأضاف أنه في أحدث إجراء بخصوص المحطة النووية، قالت الإدارة التي عينتها روسيا للمحطة: إن فرق الصيانة وضعت اثنين من مفاعلاتها في حالة إغلاق، مشيرة إلى أنها قررت تحويل الوحدة رقم 5 بالمحطة إلى حالة الإغلاق البارد، وذلك من أجل إجراء فحص فني مقرب لمعدات الوحدة، كما حولت مفاعل محطة الطاقة رقم 4 إلى حالة الإغلاق الساخن من أجل توفير البخار لتلبية احتياجات المحطة الواقعة على خط الجبهة.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية، في تعليقها على تلك التطورات، أن موسكو أبلغتها بتلك الإجراءات، كما أكدت أنه ينبغي وضع واحد من المفاعلات الـ6 بالمحطة في حالة إغلاق ساخن لإنتاج البخار اللازم للسلامة النووية، بما في ذلك معالجة النفايات المشعة السائلة الموجودة في الخزانات، كما ستظل الوحدات الأخري في حالة الإغلاق البارد وفقًا للوكالة.

وفي غضون ذلك قال الأمين العام للوكالة الدولة للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن مفتشي الوكالة لاحظوا وجود ألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الموجودة على حدود الموقع الداخلية والخارجية، كما لاحظوا أيضًا وجود ألغام أثناء عمليات تفتيش سابقة، مشيرًا إلى أن وجود هذه المتفجرات في الموقع يتعارض مع معايير الأمانة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهات الأمن النووي.

واختتم أن تلك التطورات تأتي وسط تعهد أوكراني لاستعادة السيطرة على المحطة وعزم روسي على ربط المحطة في النهاية بشبكة الكهرباء الروسية، في حين يراقب الجميع عن كثب التطورات حول المحطة النووية.

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