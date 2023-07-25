الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": روسيا تؤكد ارتفاع مستوى العلاقات لمرحلة من التطور والازدهار مع بيلاروسيا

بوتين
بوتين

تحدث حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، عن مباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قائلًا إنها استمرت لمدة يومين في مدينة سانبطرسبورج وانتهت المحادثات مساء أمس، حسب ما أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية.

وأشار إلى أن السلطات الروسية لم تصدر، أمس، أي بيانات حول المحادثات التي حدثت بين يوتين ونظيره لوكاشينكو، ولكن منذ قليل أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن بوتين ناقش مع نظيره البيلاروسي أمور عديدة، منها سيناريو مجموعة فاجنر والتوتر الذي تثيره فاجنر داخل بيلاروسيا حول نيتهم ومطالبهم بالتوجه إلى بولندا.

وتساءل: هل هي إشارة سياسية من قبل الرئيس البيلاروسي إلى الغرب بأنه يمتلك قوة عسكرية يمكن أن تدخل الأراضي البولندية، وذلك ردًا على ما تقوم به بولندا من إرسال قوات تابعة لها إلى الحدود البولندية البيلاروسية، معلقًا أن الاجتماعات التي حدثت بين بوتين ونظيره البيلاروسي هي رسائل لحلف الناتو، بالإضافة إلى أن الاجتماعات ناقشت المشاريع والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن الرئيس الروسي أكد من جانبه مستوي العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا وصلت إلى مرحلة من التطور والازدهار أكثر مما تتوقعه القيادات الروسية والبيلاروسية، كما تم التوقيع علي عدة اتفاقيات بين البلدين.

القاهرة الإخبارية موسكو فلاديمير بوتين ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي الرئيس الروسي روسيا بيلاروسيا الحدود البولندية البيلاروسية الأراضي البولندية بولندا

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

وقف نظر دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهمة «السب والقذف»

مريض من أسابيع.. طليق بوسى أدلى بأقواله فى قضية "سرقة إيصالات الأمانة"

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف

النصر السعودى يتعادل سلبيًا مع باريس سان جيرمان وديًا

عقب وفاة طليق بوسى.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا