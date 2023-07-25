"القاهرة الإخبارية": روسيا تؤكد ارتفاع مستوى العلاقات لمرحلة من التطور والازدهار مع بيلاروسيا

تحدث حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، عن مباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قائلًا إنها استمرت لمدة يومين في مدينة سانبطرسبورج وانتهت المحادثات مساء أمس، حسب ما أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية.

وأشار إلى أن السلطات الروسية لم تصدر، أمس، أي بيانات حول المحادثات التي حدثت بين يوتين ونظيره لوكاشينكو، ولكن منذ قليل أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن بوتين ناقش مع نظيره البيلاروسي أمور عديدة، منها سيناريو مجموعة فاجنر والتوتر الذي تثيره فاجنر داخل بيلاروسيا حول نيتهم ومطالبهم بالتوجه إلى بولندا.

وتساءل: هل هي إشارة سياسية من قبل الرئيس البيلاروسي إلى الغرب بأنه يمتلك قوة عسكرية يمكن أن تدخل الأراضي البولندية، وذلك ردًا على ما تقوم به بولندا من إرسال قوات تابعة لها إلى الحدود البولندية البيلاروسية، معلقًا أن الاجتماعات التي حدثت بين بوتين ونظيره البيلاروسي هي رسائل لحلف الناتو، بالإضافة إلى أن الاجتماعات ناقشت المشاريع والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن الرئيس الروسي أكد من جانبه مستوي العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا وصلت إلى مرحلة من التطور والازدهار أكثر مما تتوقعه القيادات الروسية والبيلاروسية، كما تم التوقيع علي عدة اتفاقيات بين البلدين.