تسليم عقود تمويل مشروعات صغيرة بـ6 ملايين جنيه في بني سويف

تحت مظلة التحالف الوطني

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نائبه بلال حبش، لحضور الاحتفالية التي تم تنظيمها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون بين جمعية الأورمان ومؤسستي حياة كريمة وأبو هشيمة الخير، وإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي، لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

حضر الاحتفالية، النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، ومن مؤسسة حياة كريمة كل من الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي، وأية شقرف مسؤل قطاع التمكين الاقتصادي، يوستينا ثروت مدير قطاع المساعدات والتمكين الاقتصادي، الدكتور محمد أنور ترك ،منسق منطقة شمال الصعيد، الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة ببني سويف، العقيد مدحت زكريا مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة، وأمل عزوز وكيل وزارة التضامن، وإمام أحمد، ورمضان عبد السلام مديري مشروعات الأورمان ببني سويف.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بني سويف ،سلم نائب المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 200 مستفيداً بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل مستفيد "منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع ألف كرتونة مواد غذائية، وطن لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً.

وأثنى حبش على الدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مشيداً بالجهود الواضحة والملموسة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وبالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير، التي تعد تطبيق عملي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

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