الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتلوا سائق.. إحالة 3 متهمين بإطلاق النيران في سوق الساحل لـ"الجنايات"

جريدة الدستور

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 متهمين بإطلاق الأعيرة النارية والتسبب في قتل سائق «توك توك» في منطقة سوق الساحل، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد إطلاق أعيرة نارية في منطقة سوق الساحل بآثر النبي مما أسفر عن وفاة مواطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لسائق توك توك، وتبين أن المتهمين أطلقوا النيران في المنطقة بهدف إثارة الفوضى والبلطجة، وتم ضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

إحالة إطلاق الأعيرة النارية قتل سائق توك توك المحاكمة الجنائية سوق الساحل

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

عقب وفاة طليق بوسي.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

"التنظيم والإدارة" يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة 30 ألف وظيفة معلم

طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسبة الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كولر يمنح 12 لاعبًا راحة ويختار قائمة الأهلى لمواجهة المصرى

رئيس جامعة قناة السويس يكلف الدكتورة سهير أبوعيشة بمنصب الأمين العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا