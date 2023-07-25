قتلوا سائق.. إحالة 3 متهمين بإطلاق النيران في سوق الساحل لـ"الجنايات"

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 متهمين بإطلاق الأعيرة النارية والتسبب في قتل سائق «توك توك» في منطقة سوق الساحل، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد إطلاق أعيرة نارية في منطقة سوق الساحل بآثر النبي مما أسفر عن وفاة مواطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لسائق توك توك، وتبين أن المتهمين أطلقوا النيران في المنطقة بهدف إثارة الفوضى والبلطجة، وتم ضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.