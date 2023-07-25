الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد لمتهم في تجارة الحشيش بمدينة نصر

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة المتهم "عبدالله .ا " بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام الاتجار في الحشيش المخدر وحيازة سلاح أبيض بمدينة نصر ، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وامانة سر محمد طه

وكشف أمر إحالة المتهم واخر سبق الحكم عليه الي المحاكمة الجنائية، حازا وأحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهراً مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانوني.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه بدائرة القسم وحال تفقده الحالة الأمنية اشتم رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادل تدخينها المتهم والآخر المحكوم عليه، وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على ٣ قطع لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش الثاني عثر معه على قطعتين لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض (كتر)، حازا وأحرزا الجوهر المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

جنايات القاهرة حيازة سلاح أبيض مدينة نصر

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