الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى مصر والمدن والعواصم العربية

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.. حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة، ورطب ليلًا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر و1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر و1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 39 26
العاصمة الإدارية 39 26
6 أكتوبر 39 27
بنهــــا 38 26
دمنهور 38 25
وادى النطرون 40 26
كفرالشيخ 38 25
المنصورة 38 26
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 39 27
طنطا 38 26
دمياط 35 25 
بورسعيد 36 25
الإسماعيلية 39 26
السويس 39 26
العريش 36 24
رفح 35 24
رأس سدر 39 27
نخل 39 20
كاترين 37 19
الطور 36 26
طابا 40 26
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 35 25
العلمين الجديدة 33 25
مطروح 32 23
السلوم 35 24
سيوة 42 24
رأس غارب 42 30
الغردقة 41 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 29
شلاتين 41 30
حلايب 38 31
أبورماد 40 30 
رأس حدربة 37 29
الفيوم 40 26
بني سويف 40 26
المنيا 41 25
أسيوط 42 26
سوهاج 43 28
قنا 44 28
الأقصر 44 29
أسوان 45 30
الوادى الجديد 45 28
أبوسمبل 43 30

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:


العظمى الصغرى
مكة 45 34
المدينة 44 32 
الرياض 46 31
المنامة 39 32
أبوظبى 43 34
الدوحة 39 33
الكويت 48 30
دمشق 39 20
بيروت 32 27
عمان 37 23
القدس 35 22
غزة 33 25
بغداد 46 30
مسقط 32 27
صنعاء 31 17
الخرطوم 37 27
طرابلس 34 26
تونس 33 24
الجزائر 30 23
الرباط 26 17
نواكشوط 31 26

 

الأرصاد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية شبورة

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

عقب وفاة طليق بوسي.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

"التنظيم والإدارة" يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة 30 ألف وظيفة معلم

طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسبة الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كولر يمنح 12 لاعبًا راحة ويختار قائمة الأهلى لمواجهة المصرى

رئيس جامعة قناة السويس يكلف الدكتورة سهير أبوعيشة بمنصب الأمين العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا