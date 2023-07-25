الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد ١٢ سفينة، بينما غادر عدد ١٥ سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء ٣٦ سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة ٣٣٧٤٥ طن تشمل: ٥٤٠٠ طن يوريا و ٣٠٨٠ طن مولاس و ٣٧٦٧ طن رمل و ٣٣٣١ طن أسمنت معبأ و ٧١٣ طن سكر معبأ و ١٧٤٥٤ طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة ٣٠٠٨٣ طن تشمل: ٥٦٧٥ طن خردة و ٦٦١ طن خشب زان و ٦٢٨٣ طن أبلاكاش و ٥٠٠٠ طن فول صويا و ١١٤١ طن كسب صويا و ٨١٩٧ طن حديد و ٢٥٢٢ طن قمح و ٢١٢٦ رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن ٦٠٤ طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات ٤٩٨ حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد ١٣٣ حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت ١٩٥٠ حاوية مكافئة.

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 161365 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 168324 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3966 طنًا من القمح متجهين إلى صوامع امبابة وكوم أبو راضي وكفر الشيخ، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وخرجت 4888 شاحنة.

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