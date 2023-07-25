الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسليم 75 مشروعًا لمستفيدى "تكافل وكرامة"

مشروعات
مشروعات

سلم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي 75 مشروعا لتربية وتسمين الأغنام بمركز الزينية بمحافظة الأقصر لمستفيدي تكافل وكرامة.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني أن المشروعات جاءت بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير بهدف الانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية المالية وتمكينهم اقتصادياً.

ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامجى "تكافل وكرامة"، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

ويعمل البرنامج فى محافظات "الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الغربية - كفرالشيخ - المنوفية - البحيرة - الدقهلية - قنا"، حيث يرتكز على تمكين القادرين على العمل اقتصاديًا، وتأهيلهم بما تتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

التضامن الاجتماعي المستفيدين الاشخاص ذوي الاعاقة الاعاقة البحر الاحمر

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