الدكتور أحمد أبواليزيد يستعرض إجراءات الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية والأوبئة

استعرض الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية والأوبئة، لافتًا إلى أن مصر استضافت مؤتمر المناخ العالمي Cop 27 وأشادت جميع دول العالم بدور مصر، كما أشادت منظمة الـFAO بدور مصر في عملية إدارة الغذاء خلال جائحة كورونا ومصر استطاعت تجنب نقص السلع الغذائية رغم التعداد السكاني الكبير.

وأضاف أبواليزيد، في بيان له، أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية اتخذت خطوات استباقية في مواجهة تغيرات المناخ، وأطلقت العديد من المبادرات ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية حياة أهالينا في القرى والنجوع بكل المحافظات لتطوير الريف المصري، وأن ذلك له علاقة أيضًا بالأمن الغذائي، مؤكدًا أنه لولا وجود خطة استباقية مرنة لدى الدولة المصرية لإضافة رقعة زراعية جديدة من خلال مشروع الـ100 ألف فدان زراعة محمية وخطة الـ1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة الذي نواته مستقبل مصر ومزروع فيه 460 ألف فدان، وإعادة تدوير المياه واستغلالها مرة أخرى وتنمية شمال سيناء، بما يقترب من 600 ألف فدان بجانب إحياء مشروع توشكى يقترب من نصف مليون فدان، حيث إن هذه المشروعات تعطي مجابهة ونوعًا من الأمن الغذائي والاستدامة، وأيضًا خطة استراتيجية خاصة بالتغيرات المناخية والتنبؤ بها والتأمين على المزارعين ومنع التعدي على الحاصلات الزراعية ومنع التصحر والتوسع الرأسي، من خلال الابتكار وأفكار جديدة تستطيع مواجهة كل هذه التغيرات المناخية، وكل ذلك تساعد فيه الـFAO، ومصر قدرت أن تضع استراتيجية وطنية للتغير المناخي يصل إلى عام 2030 فيما يتعلق بالجانب الزراعي الجانب التنموي ذات الصلة بالزراعة والاستدامة من خلال المدن الجديدة.