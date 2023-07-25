الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشيد بمستوى خدمة أكثر من نصف مليون مواطن بمستشفى حورس

مستشفى حورس
مستشفى حورس

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لأكثر من نصف مليون مواطن داخل أحد أهم الصروح الطبية، وهو مستشفى حورس العام بإدفو، والتى تم بدء التشغيل التجريبى لها منذ 4 أشهر لتساهم في رفع المعاناة عن أهالى قرى ومدن أكبر مركز على مستوى المحافظة. 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على قوائم الانتظار من خلال التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى سيتم إطلاقها بمحافظة أسوان، خلال العام الحالى بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 

وأكد المحافظ أنه أثناء جولته الميدانية الأسبوع الماضى بأقسام المستشفى المختلفة شهد منظومة عمل متطورة تقدم الخدمة العلاجية بجودة عالية، لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث، بالإضافة إلى المترددين من المرضى وذلك بعد دعمها بـ 139 طبيب فى جميع الأقسام والتخصصات الطبية، بجانب ٥٥٨ من أطقم التمريض، حيث تم التعامل مع حوالى ٥٠ ألف متردد، وإجراء أكثر من ٨٥٠ عملية كبيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى التدخل الطبى لحوالى ١٤ ألف و٦٠٠ مريض بالعيادات الخارجية.

وأضاف محافظ أسوان أن هذا الصرح الطبى الذى يمثل إضافة هامة للمنظومة الصحية بالمحافظة يضم 3 مبانى بها 176 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضاً قسم العيادات الخارجية، و7 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى به 60 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 18 حضانة و18 سرير عناية مركزة، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء، لافتاً إلى أنه بالتوازى تم التشغيل التجريبى لـ 4 مستشفيات أخرى هى الصداقة العام، ومعهد الأورام، والمسلة للحميات، والرمد، بجانب 76 مركزا طبيا ووحدة صحية وذلك من بين 11 مستشفى و112 وحدة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل.

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11 مستشفى التأمين الصحي الشامل التشغيل التجريبى التخصصات الطبية التخصصات التأمين الصحي العيادات الخارجية القضاء على قوائم الانتظار تقديم الخدمات الطبية رفع المعاناة قوائم الانتظار

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