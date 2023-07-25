الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسبة الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة غدا  الأربعاء : 

 القاهرة العظمى 39  درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، 

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، 

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، 

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة،

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة،

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46  والصغرى  30 درجة

الحرارة الرطوبة درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

عقب وفاة طليق بوسي.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسبة الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

"التنظيم والإدارة" يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة 30 ألف وظيفة معلم

كولر يمنح 12 لاعبًا راحة ويختار قائمة الأهلى لمواجهة المصرى

إخماد حريق نشب فى مخلفات أعلى سطح عقار بمنطقة وسط البلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا