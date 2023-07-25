طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسبة الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة غدا الأربعاء :

القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة،

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة،

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة،

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة،

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة،

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 30 درجة