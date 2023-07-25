وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر فرص عمل فى 70 شركة اتصالات

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا، تماشياً مع المتغيرات التي طرأت على سوقى العمل المحلية والدولية.



وقال شحاتة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، وتنمية مهارات الشباب عليها، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج على تنمية قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المدربة تدريباً جيداً ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر الرابع لتوظيف الشباب الذي يتم تنظيمه اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.



وعلى هامش المؤتمر افتتح الوزير شحاتة ملتقى توظيف، بحضور ممثلين عن 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توفر المئات من فرص العمل للشباب، واستمع إلى ممثلي هذه الشركات، وإلى الشباب المتواجد في الملتقى للتقديم على فرص عمل، وحث الجميع على الجدية، وبذل كل الجهود من أجل العمل لخدمة التنمية في الدولة المصرية.



وبدأ الوزير كلمته بالقول: "يُشرفني اليوم مشاركتكم في هذا المؤتمر الرابع لتوظيف الشباب، لكي نؤكد مجدداً حرص الدولة المصرية على التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، وأن وزارة العمل تدعم باستمرار هذا التعاون والحوار مع شركائنا لتحقيق الأهداف المشتركة.. وما يحدث اليوم، خير دليل على ما نقوله، ويتطابق تماماً مع رؤية الدولة المصرية، في اتجاه تعزيز الابتكار، وتوفير الحلول القائمة على أحدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة لهم، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل و"الذكاء الاصطناعي"، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها، وتأكيد الرئيس على أنه يجب العمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الوظائف".



وأضاف الوزير: "إنه في الوقت الذي نُرحب فيه بأهمية هذا المؤتمر، ومُخرجاته، وأهدافه، فإننا نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك، والاستمرار في تنفيذ أفكارنا المشتركة لدعم خطط التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدريب مُدربين بشهادة دولية معتمدة على برامج متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وذلك فى إطار خطط وزارة العمل نحو تحقيق التحول الرقمي فى مختلف أعمالها وخدماتها المُقدمة للمواطنين، خاصة للشباب من الجنسين ودعمهم ببرامج التدريب المُعتمدة عالمياً لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الداخلية والخارجية".



وأكد الوزير: "إن وزارة العمل، وهي تتعاون وتُنسق مع شركائها من أجل ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، وكذلك تنفيذ بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الأهداف المشتركة، يتماشى ذلك مع ثقافة الدولة، ورؤية مصر 2030، ومع معايير العمل الدولية، وما تشهده سوق العمل العالمية من تحديات ووظائف مستقبلية خاصة في مجال التكنولوجيا والرقمنة".



واختتم الوزير شحاتة كلمته بالتأكيد أن هذا الملتقى الذي تشارك فيه 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد فرصة حقيقية للتأكيد على تواصل التعاون، ودعا الوزير الجميع إلى بذل المزيد من العمل والجُهد، لدفع مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس السيسي.

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