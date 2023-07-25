أبرزها "كريس المصرى".. بث حلقات برنامج "صاحبة السعادة" من العلمين الجديدة

يستضيف مهرجان العلمين الجديدة، خلال فعالياته، العديد من البرامج أبرزها برنامج "صاحبة السعادة"، للإعلامية الكبيرة إسعاد يونس.

وتحل فرقة "أيامنا الحلوة" ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» بأشهر الأغاني لهم من بينهم ميدلى لأشهر وأهم أغانى الفنان الكبير أحمد عدوية، وميدلي "الإعلانات"، أغنية "جدو عبده"، أغاني فوازير "جيران الهنا" وغيرهم.

كما تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، أكبر ماجيك شو مع الساحر كريس المصري بمدينة العلمين، المقرر عرضها 29 يوليو الجاري.