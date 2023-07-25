الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يهنئ تونس بالذكرى الـ66 لعيد الجمهورية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 66 لعيد الجمهورية والذي يوافق 25 يوليو من كل عام.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته للجمهورية التونسية ولشعبها الكريم بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار لما فيه خير وصالح الشعب التونسي.

وفي سياق آخر أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي قيام بعض المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في الدنمارك، مؤكدًا أن تكرار هذا الفعل الإجرامي المشين في أكثر من دولة أوروبية يمثل إصرارا على نشر الكراهية الدينية، ومنددا بسلوك السلطات الرسمية في تلك الدول التي شهدت هذه الأفعال الإجرامية تحت علمها وحمايتها.

ودعا رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى ضرورة إصدار تشريع ملزم يجرم ازدراء الأديان والإساءة إلى المقدسات والمعتقدات الدينية، مضيفًا أنه في الوقت الذي تتشدق فيه الدول الأوروبية باحترام حقوق الإنسان، فإنها تنتهك أبسط تلك المبادئ، وهي احترام حرية المعتقد والدين وعدم الإساءة إليه تحت أي مبرر.

كما دعا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة إصدار تشريعات دولية ملزمة تجرم هذه الأفعال المشينة التي تهدد السلام والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة.

وفي وقت سابق أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في الجزائر، وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الجزائر في هذا المصاب الجلل، مؤكدا ثقته في قدرة الجزائر على تجاوز هذه المحنة، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

البرلمان العربي الجمهورية التونسية السفارة العراقية الشعب التونسي العسومي رئيس البرلمان العربي

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2023 خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يسرق 10 آلاف دولار من والده.. ويسقط بيد شرطة المعادى

"الدفاع الجوى" تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للاتصالات "ITC-Egypt 2023"

المستشار محمد خفاجي: المرافعات الإلكترونية تغزو جلسات المحاكم الدولية

استبعاد مدير مدرسة بتهمة تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا