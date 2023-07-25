رئيس البرلمان العربى يهنئ تونس بالذكرى الـ66 لعيد الجمهورية

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 66 لعيد الجمهورية والذي يوافق 25 يوليو من كل عام.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته للجمهورية التونسية ولشعبها الكريم بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار لما فيه خير وصالح الشعب التونسي.



وفي سياق آخر أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي قيام بعض المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في الدنمارك، مؤكدًا أن تكرار هذا الفعل الإجرامي المشين في أكثر من دولة أوروبية يمثل إصرارا على نشر الكراهية الدينية، ومنددا بسلوك السلطات الرسمية في تلك الدول التي شهدت هذه الأفعال الإجرامية تحت علمها وحمايتها.

ودعا رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى ضرورة إصدار تشريع ملزم يجرم ازدراء الأديان والإساءة إلى المقدسات والمعتقدات الدينية، مضيفًا أنه في الوقت الذي تتشدق فيه الدول الأوروبية باحترام حقوق الإنسان، فإنها تنتهك أبسط تلك المبادئ، وهي احترام حرية المعتقد والدين وعدم الإساءة إليه تحت أي مبرر.

كما دعا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة إصدار تشريعات دولية ملزمة تجرم هذه الأفعال المشينة التي تهدد السلام والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة.

وفي وقت سابق أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في الجزائر، وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الجزائر في هذا المصاب الجلل، مؤكدا ثقته في قدرة الجزائر على تجاوز هذه المحنة، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.