الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمدة باريس تهاجم إدارة "بى إس جى": يجب الإبقاء على مبابى

كيليان مبابى
كيليان مبابى

طالبت آنا هيدالجو، عمدة مدينة باريس الفرنسية، إدارة نادي باريس سان جيرمان، بالإبقاء على كيليان مبابي، ضمن صفوف الفريق.

واقترب مبابي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تدهور العلاقة بينه وبين إدارة ناديه عقب طلبه بشكل رسمي عدم رغبته في تفعيل شرط تمديد عقده.

وقالت آنا، في تصريحات لراديو مونت كارلو: "لا أتفهم ما الذي يلعبه باريس سان جيرمان، كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم، إنهم مستعدون لعدم السماح له باللعب".
وأضافت: "أعترف أنني لا أفهم أي شيء، كيليان لاعب استثنائي، ويجب أن يبقى في باريس وأؤمن أنها كانت رغبته أن يبقى لأطول وقت ممكن، السؤال هو ماذا يلعب باريس سان جيرمان؟".

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أمس الإثنين، أن إدارة باريس سان جيرمان وافقت على العرض المقدم من إدارة نادي الهلال السعودي للتعاقد مع مبابي مقابل 330 مليون يورو.

آنا هيدالجو مدينة باريس باريس سان جيرمان كيليان مبابي مبابي

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