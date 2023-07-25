الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قصر ثقافة الطود بالأقصر ينظم فعاليات احتفالا بثورة 23 يوليو

الأنشطة الفنية والثقافية
الأنشطة الفنية والثقافية

نظم قصرثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة. 

كما نظم قصر ثقافة الطود بمحافظة الأقصر، محاضرة بعنوان "ثورة يوليو ثورة شعب"، وأوضح نصر محمد مدير قصر ثقافة الطود، أن ثورة ٢٣ يوليو حققت مكاسب كثيرة للشعب الذي كان يعاني من الظلم والاضطهاد قبل اندلاعها، الثورة حولت نظام الحكم من الملكية الي النظام الجمهوري، وتبع ذلك تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، أبرزها أن المصريين استردوا كرامتهم واستعادوا وطنهم المسلوب على مدى عقود طويلة، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الخروف الطيب" تأليف جابر توفيق سردتها ولاء أحمد، أعد قصر ثقافة الطارف ورشة حكي بعنوان" ثورة ٢٣ يوليو " تحدث محمد علي عن أسباب الثورة، حال الشعب قبل ثورة ٢٣ يوليو، وأهم مكتسباتها.

وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية ، محاضرة بعنوان "محاربة السحر والشعوذة" وأوضح عبدالباسط محمد مدير المكتبة، مفهوم السحر والشعوذة، وتحذير القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من السحر والشعوذة، وعقوبة الساحر والدجال، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد، قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين بمؤسسات التعليم " وأوضح محمد حنفي مدير مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد ، على أهمية التعليم حاضرا ومستقبلا وقيمة ومكانة المعلم، ومفهوم وبنود وأسس ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم والقيم الأساسية التي يرتكز عليها الميثاق، جهود سيادة الرئيس والدولة المصرية بقطاع التعليم والمعلم بشكل خاص. 

كما عقد قصر ثقافة الطفل بالأقصر محاضرة بعنوان "كيفية تأهيل وتعليم الأطفال المعاقين" أوضحت نوال عبد النعيم من هم المعاقين، وكيفية تأهيل وتعليم الأطفال المعاقين، دور الأسرة لتأهيل ذوي الإعاقة، وكيفية معرفة مواهب الأطفال ذو الإعاقة، بجانب ذلك أعد القصر ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها ذكريا بدري، وكذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية" ديكورات المنزل " نفذتها أسماء أحمد، ونفذت مكتبة الرياينة الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم بقلم الرصاص" نفذتها نجلاء طه بمشاركة الطفلة يمني يوسف.

كما قدم قصر ثقافة أرمنت، محاضرة بعنوان “الشعر المسرحي”، وأوضح خالد حلمي مدير قصر ثقافة أرمنت، مفهوم الشعر المسرحي وأنواعه وبدايات الشعر المسرحي.

كما عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "دور الإعلام في تغذية روح المواطنة" ، أوضح العادلي حسان مدير القصر، أن للإعلام دور بكل أنماطه في بناء الإنسان عبر انتماءه الوطني، دور وسائل الإعلام في بناء المجتمع، ودور الإعلام في توضيح مفهوم المواطنة وأهميتها وأقسامها وحقوق المواطن، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "شبح إيمان البحر درويش". 

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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