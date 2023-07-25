الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاملين سرقا طالبا بالإكراه فى مصر الجديدة للمحاكمة

محكمة
محكمة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة شخصين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة طالب بالإكراه. 

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد الأشخاص وبصحبته نجله، مصابا بجروح قطعية بالجسم، وقرر بأنه حال سير نجله، استوقفه شخصين "مجهولين" وهدداه بسلاح أبيض - كتر-، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

إحالة سرق طالب نيابة مصر الجديدة الجزئية

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