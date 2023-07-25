"بيطرى الدقهلية": تحصين 65 ألفًا و200 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

قال مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية الدكتور السيد الحسنين المتولي إنه تم تحصين 65 ألفا و200 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع التي بدأت 15 يوليو الماضي بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وأكد مدير المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، استمرار تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين، للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.

وأشار إلى أن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية، مناشدا المربين الالتزام بالتحصينات والتعاون مع فرق التحصين لإنجاح الحملة، مؤكدا أن الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض تعد هدفا قوميا، منوها بأن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية احتياجات المواطنين.