الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط و30 شابا وفتاة يتابعون خطط تخفيف الأحمال بمركز تحكم الكهرباء

جانب من الجولة
جانب من الجولة

اصطحب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ما يقرب من 30 شابا وفتاة من إدارات الشباب على مستوى المراكز وبرلمان شباب المحافظة ومتطوعي مراكز شباب مصر، في زيارة إلى مركز التحكم والمراقبة بقطاع توزيع كهرباء شمال بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة سير العمل وتعريف الشباب على خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة، وفقًا لقرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء في هذا الشأن خاصة مع موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة مما أدى الى ضغط شديد على شبكات الكهرباء.

كان في استقبال المحافظ والشباب المهندس محسن محمود حمدي، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، والمهندس مازن رضوان، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال، والمهندس أحمد عبدالعال، مدير عام شبكات قطاع كهرباء شمال، والمهندس أشرف حسن، مدير عام الأحمال، والمهندس مصطفى مرزوق، مدير عام الصيان،ة ومهندسي مركز التحكم والمراقبة، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس حي غرب.

وتفقد محافظ أسيوط والشباب المرافق له غرفة التحكم والمراقبة المعنية بتخفيف الأحمال والفصل والتوصيل للتيار الكهربائي، واستمعوا إلى شرح من المهندس أشرف حسن عن خطط تخفيف الأحمال التي يتم وضعها من خلال مركز التحكم الإقليمي المسئول عن محافظات الصعيد من أسوان حتى الجيزة نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد ومعظم دول العالم.

وأوضح محافظ أسيوط، أن خطة تخفيف الأحمال يتم تنفيذها على 6 مراحل في حدود 28 ميجاوات وات لتعزيز استقرار الأحمال وتحقيق التوازن بين الإنتاج واستهلاك الكهرباء وتلبية الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها في أضيق الحدود لتجنب أي زيادة في الأحمال الكهربية نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد.

وأوضح المحافظ أنه تم عقد لقاءات مع مسئولي قطاعات توزيع الكهرباء لمتابعة خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة مع التنبيه على استثناء المنشآت الحيوية والمرافق الأساسية بالدولة منها "محطات مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات ومحطات الري وغيرها من المرافق والمنشات الحيوية" وفقًا لخطة التحكم الاقليمي للكهرباء حرصًا على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم التشديد على مراعاة العدالة وتحقيق المساواة في انقطاع الكهرباء بين كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع مراعاة لظروف المواطنين وألا يكون الفصل أكثر من ساعة وخاصة خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد مع تشكيل غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين والرد عليها.

وأوصى اللواء عصام سعد، الشباب بأهمية تنفيذ ممارسات موفرة للطاقة مثل إطفاء الأنوار والأجهزة عند عدم الاستخدام وتجنب استهلاك الكهرباء غير الضروري خلال ساعات الذروة، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة وتأمين استقرار التيار الكهربائي وهو ما نلمسه بشكل واضح في حياتنا اليومية، منوهًا إلى إنه مؤخرًا تم إنشاء وافتتاح محطة كهرباء أسيوط المركبة بطاقة 1500ميجا وات بتكلفة 25 مليار جنيه ومحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه، مطالبًا بتنظيم رحلات إلى هذه المشروعات القومية العملاقة للتعرف على الإنجازات التي تحققت بمصرنا الجديدة.

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استهلاك الطاقة الكهربائية استهلاك الكهرباء الخدمات المقدمة للمواطن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تخفيف الاحمال تحقيق التوازن توزيع كهرباء حي غرب مدينة أسيوط رئيس مجلس الوزراء شبكات الكهرباء عصام سعد محافظ أسيوط موجة الحرارة الشديدة

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