أفلام جديدة تدخل موسم الصيف.. آخرها "مندوب مبيعات"

تشهد السينما المصرية حالة رواج كبيرة في الوقت الحالي، حيث يعرض هناك أكثر من موسم يحمل العديد من الأفلام المختلفة والمتنوعة. تنافس الممثلون بشدة للظهور في هذه المواسم السينمائية، ومن المقرر أن يبدأ الموسم الصيفي في شهر أغسطس.

في هذا الموسم، ستشهد الشاشات المصرية عرض عدد من الأفلام، منها فيلم النجم بيومي فؤاد الجديد "مندوب مبيعات". بالإضافة إلى ذلك، هناك أعمال أخرى تنتظر جمهور السينما مثل فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام، وفيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، بالإضافة إلى فيلم "مرعي البريمو" لمحمد هنيدي.

فيلم "مندوب مبيعات" للنجم بيومي فؤاد

قصة الفيلم:

يدور فيلم "مندوب مبيعات" حول قصة مندوب مبيعات مصري يقيم في دولة الإمارات. تدفعه المشاكل الزوجية للسفر وانتحال صفة مندوب مبيعات في شركة شخص يدعى سعيد. يتورط سعيد في صراع مع فريدة وشركتها، ويحاول الحصول على حبها والارتباط بها، وتتعقد الأمور بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد. يتناول الفيلم قضايا اجتماعية مختلفة بشكل كوميدي وممتع.

المشاركون في الفيلم:

بيومي فؤاد

أيتن عامر

هبة عبد العزيز

إسلام إبراهيم

أيمن قنديل

لمياء كرم

إيمان يوسف

وائل العوني

يسري المسعودي

فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام

قصة الفيلم:

فيلم "أبو نسب" يتناول قصة شخصية طبيب تدور حولها العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر. يلعب الفنان محمد إمام دور البطولة في الفيلم، ويقدم أداءً مميزًا. يسلط الفيلم الضوء على بعض المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، مع تقديم الحلول الممتعة والمثيرة للاهتمام.

الأبطال المشاركون:

محمد إمام

ياسمين صبري

وفاء عامر

ماجد الكدواني

محمد لطفي

علاء مرسي

صلاح عبد الله

هالة فاخر

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم

قصة الفيلم:

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" في إطار حركي ومشوق حول شخصية حمزة، الملقب بـ"دراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه، ولكن حالته المادية متعثرة. يتورط حمزة في العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة خلال عمله في تجارة البطيخ. يقدم الفيلم مشاهد ممتعة ومثيرة للضحك.

فريق العمل:

محمد رمضان

نيللي كريم

جومانا مراد

خالد الصاوي

شريف الدسوقي

فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي

قصة الفيلم:

فيلم "مرعي البريمو" هو فيلم كوميدي يدور حول شخصية مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ. تتصاعد المفارقات الكوميدية بشكل طريف ومضحك خلال عمله. يقدم الفيلم نكهة فكاهية واستمتاعًا للجمهور.

النجوم المشاركون: