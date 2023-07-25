انطلاق فعاليات اليوم الثانى من اختبارات "كابيتانو مصر" فى بورسعيد

انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من اختبارات المرحلة الثانية من "كابيتانو مصر" بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة محافظات (دمياط - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد)، تحت إشراف أساطير ونجوم الكرة المصرية وخبراء لعبة كرة القدم.

وتقام الاختبارات تحت إشراف وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والإدارة العامة للرياضة وشباب البرلمان والتطوع و"yly"، وبالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشاد عبدالفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، بالوجه الحضاري الذي أصبحت عليه محافظة بورسعيد خلال السنوات القليلة الماضية، والدور الذي تلعبه الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والذي جعل المحافظة تستقبل كل البطولات والمحافل المحلية والدولية.

كما أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن التكامل والتناغم بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يلعب دورا رئيسيا في إنجاح الأحداث الرياضية ويسهم في أحداث نهضة في مجال المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد وكذلك تفعيل الأنشطة الشبابية بمراكز الشباب.

حضر فعاليات الاختبارات عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية، وخالد النحلة، وكيل المديرية، وعاطف مبارك، مدير مكتب المتابعة وعماد مختار، مدير الإدارة العامة للرياضة ولفيف من العاملين بالمديرية.

جاء ذلك في ضوء الدعم اللا محدود الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للأبطال الرياضيين وتبني المواهب الرياضية وخلق جيل جديد من الموهوبين الرياضيين قادر على اعتلاء منصات التتويج في كل البطولات.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التقدم لاختبارات كابيتانو مصر عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة في 30 يونيو الماضي.

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