الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر حسنى كلمة السر.. أميرة الكردى تكشف كواليس تدشين مبادرة «بطل يتيم»

تامر حسني
تامر حسني

كشفت أميرة الكردي، مؤسسة "بطل يتيم"، كواليس تدشين المبادرة، وقالت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح الورد على قناة TEN، اليوم الثلاثاء، إن "مبادرة بطل يتيم" جاءت من فكرة قدمها فيلم «تاج» للنجم تامر حسني، خاصة أن الفيلم يحمل رسالة سامية تمحورت حول بطل يتيم يُصر على تحقيق حلمه.

وتابعت: دخلت الفيلم زي أي حد وبعد الحوار الذي تم بين الطفل والمعلم جاءت الفكرة، وقررت أنه يجب على الأطفال الأيتام مشاهدة العمل، مشيرة إلى أنها أرسلت لـ تامر حسني على السوشيال ميديا قائلة : «مش عارفة هل رسالتي هتوصل ليك ولا لأ بس أنت مثلت دور يتيم عايزاك تساعدني إدخال الفرحة على قلب ١٠ أطفال أيتام، عشان توصلهم رسالتك، لترد إدارة أعماله: خليهم أكثر إحنا كمان من حقنا نبسط الناس لتصل لـ75 طفلا».

 وأضافت أن الهدف من المبادرة هو الوجود الدائم مع الطفل طوال العام ولا يقتصر على يوم واحد فقط، معلقة: «ولو كل أم أو أب تابع طفل في أقرب دار أيتام يسألوا عليه ويطمنوا عليه هيحسوا إن ليهم قلب يخاف عليهم وهدفي ندور على الأيتام البعيدة اللي متعرفش طريق السينما، وفي منهم كتير أوي مش في دور الأيتام».

تامر حسني أميرة الكردي بادرة بطل يتيم مبادرة بطل يتيم فيلم “تاج

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