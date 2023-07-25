الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمقابلات "المرأة تقود للتنفيذيات" بـ"الوطنية للتدريب"

وزيرة التعاون الدولى
وزيرة التعاون الدولى

انطلقت قبل قليل فعاليات اليوم الثاني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ٣٦٠ متقدمة، حيث يشارك فى لجان المقابلات عددا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

ووصلت منذ قليل، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، حيث يشارك فى لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وكان شارك في اليوم الأول للمقابلات الشخصية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا هدايا، مدير برنامج القطري للبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNhabitat، والدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة في اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.

يذكر أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاصةعن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكينالمرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها منخلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتحاد بنوك مصر البنك المركزي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المجلس القومى الوطنية للتدريب برنامج المرأة تقود للتنفيذيات نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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