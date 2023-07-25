الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق عامل في ترعة بسوهاج

غرق
غرق

أمرت النيابة العامة بسوهاج بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقاً في إحدى الترع بمركز جرجا.

كان مدير أمن سوهاج تلقى بلاغاً من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتعرض عامل لحادث غرق بإحدى الترع دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة أثناء السباحة.

بالفحص تبين من خلال التحريات بغرق شخص بدائرة مركز جرجا، انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهرى، وتبين غرق أيمن ع ع 22 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية "، وتم انتشال الجثة " تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

بسؤال والده على. ع،أ 67 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها .

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة تم العرض النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

النيابة العامة بسوهاج مركز جرجا الترع مصرع

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