في ذكرى ميلاده.. شوقي شامخ نجم الأدوار الثانية

هو علام السخاوي في المصراوية، كمال خلة في ليالي الحلمية، نسيم في زيزينيا، شريف ظاظا في أرابيسك، رجاء في يا رجال العالم اتحدوا، كمال في كتيبة الإعدام، ومكرم في الشهد والدموع، صاحب العديد من الأدوار التي لا نتوقف عن الإعجاب بها طيلة تاريخه الفني، رغم أن لم يسند له علي مدار مسيرته دور البطولة، ولكن اسمه كان يكفي لظهور قوى للعمل المعروُض على الشاشات.

"الفن مالوش مستقبل" .. جملة سمعها الراحل ابن الحلمية الراحل شوقي شامخ، والذي أحيت فضائية "إكسترا نيوز" ذكراه، والذي ولد في مثل هذا اليوم 25 يوليو من عام 1949، من والده حين صرح له أنه يريد أن يكون ممثلًا، ويترك عمله الميري في وزارة التربية والتعليم، رغم حصوله على بكالوريوس تجارة، ولكنه قرر أن يرمي بنفسه في أحضان الفن معشوقه الأول.

دوره الصغير الذي قدمه في مسرحية "شاهد ماشافش حاجة" للزعيم عادل إمام، في السبعينات، كان بمثابة النور الذي أكد له أن يسير علي مبدأ "أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي أبدا" “، فمنه تعرف علي العملاق أسامة أنور عكاشة، والذي نجح في تغيير مجرى حياته الفنية، وقدما معاً العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا، منها مسلسل أرابيسك، زيزينيا، ولما التعلب فات، والشهد والدموع والنوة.

شارك شوقي شامخ، في ما يقرب من 195 عملا فنيا، منهم"البحث عن سيد مرزوق، ليه يابنفسج، أربعة في مهمة رسمية، البريء، ملف في الأداب"، ومن أعماله الدرامية: “الدالي، رجل في زمن العولمة، ريا وسكينة، لقاء ع الهوا، كناريا وشركاه”.

لم يحالف شوقي شامخ الحظ، لمشاهدة نجاح آخر أعماله الفنية “المصراوية ” للمخرج إسماعيل عبدالحافظ، حيث شعر بالتعب خلال تصوير دوره في الجزء الثاني للمسلسل، ليُنقل إلى المستشفى وتبين إصابته بجلطة دخل على إثرها في غيبوبة جعلته يفارق الحياة يوم 26 مارس عام 2009.