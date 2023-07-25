الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" فى مركز الحسنة بشمال سيناء

القافلة الطبية
القافلة الطبية

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، بالتعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب جامعة قناة السويس ومجلس القبائل والعائلات.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وبدأت القافلة الطبية التابعة لوزارة الصحة مباشرة عملها بقرية بغداد مركز الحسنة، محافظة شمال سيناء، لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

ويشارك في القافلة نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين في تخصصات طبية مختلفة، حيث تعمل القافلة بنظام العيادات المتنقلة، وتضم القافلة ٤ سيارات بها عيادات متنوعة منها (عظام- أطفال- باطنة- جراحة عامة- أسنان- رمد- جلدية- نساء وتوليد وتنظيم أسرة)، وذلك لتقديم الكشف والفحص بأشعة الموجات الصوتية.
وكان في استقبال أعضاء القافلة الطبية المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس المركز والمدينة، يرافقه محمد المغربي، سكرتير عام المركز والعلاقات العامة والإعلام بالمجلس، والدكتور مدير الإدارة الصحية بالحسنة، ومحمد أبوزيد رئيس الوحدة المحلية بقرية بغداد.

القافلة الطبية المجانية الشاملة شمال سيناء مدينة الحسنة مجلس القبائل والعائلات المصرية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة

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