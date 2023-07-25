جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل مسكنه بالعمرانية

يكثف رجال مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث، جهودهم لحل لغز العثور على جثة لشخص داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في العمرانية، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والمعاينة، تم العثور على جثة شخص يقيم بالشقة، لا توجد به إصابات ظاهرية، وتمت معاينة الشقة، وفحص محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وتولت النيابة المختصة التحقيق.