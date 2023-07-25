الأعلى منذ 50 عاما.. درجات حرارة قياسية تحكم قبضتها على أوروبا والولايات المتحدة

قالت شبكة "آيه بي سي" الأمريكية، إن درجات حرارة قياسية تحكم قبضتها على أوروبا والولايات المتحدة، وهي الأعلى منذ 50 عاًما وتوقعات بأن تستمر موجات الحر في جزء كبير من العالم طوال أغسطس.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن اليونان هي واحدة من عدة دول أوروبية تكافح الحرارة الشديدة والممتدة دون أي تأجيل من الظروف في الأفق.

وتستمر حرائق الغابات في الإشتعال في اليونان فيما قال خبراء الأرصاد لوسائل إعلام محلية إنها ربما كانت أشد عطلة نهاية أسبوع في شهر يوليو في البلاد منذ 50 عامًا مع درجات حرارة متتالية فوق 40 درجة مئوية.

وعلى الصعيد العالمي، تم تحطيم السجلات في الولايات المتحدة وإيطاليا والصين أيضًا، مما أدى إلى الطقس القاسي والمرض والإجلاء.

ومع وصول قاذفات المياه من عدة دول أوروبية أخرى لمكافحة حرائق الغابات في اليونان - تعاني إيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والصين والولايات المتحدة من درجات الحرارة المرتفعة أيضًا.

خلال عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا، كافح رجال الإطفاء الحرائق في منطقة كالابريا الجنوبية وعانت العقارات في جزيرة صقلية من انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تصل إلى 48 درجة مئوية في جنوب إيطاليا وجزر صقلية وسردينيا اليوم قبل العودة إلى مستويات الصيف الطبيعية أكثر من منتصف الأسبوع.

في الثلاثين يومًا الماضية، تم كسر أو تقييد ما يقرب من 5000 سجل حرارة في الولايات المتحدة وتم تسجيل أكثر من 10000 سجل على مستوى العالم وفقًا للجمعية الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

ووصلت درجات الحرارة على جانبي الحدود الأمريكية المكسيكية إلى مستويات عالية أيضًا هذا الأسبوع، ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في موجات الحر في الولايات المتحدة والهند حتى الآن هذا الصيف.

وتوفي ستة أشخاص في فينيكس بولاية أريزونا الأسبوع الماضي، حيث حطمت المدينة الأمريكية الأرقام القياسية لأيام متتالية فوق 40 درجة مئوية، وبذلك يرتفع عدد القتلى في المدينة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في 2023 إلى 18 حتى الآن هذا العام.

في الهند تسبب الطقس المتطرف في انهيار أرضي أدى إلى مقتل 27 شخصًا، ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات في الصين.

وعن الضرر البيئي، قالت الشبكة: تفقد بعض الشعاب المرجانية في فلوريدا كيز ألوانها قبل أسابيع من المعتاد هذا الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة القياسية.

وقال علماء فيدراليون، إن هذا يعني أنهم تحت ضغط وأن صحتهم معرضة للخطر.

قال أندرو بروكنر، منسق الأبحاث في محمية فلوريدا كيز البحرية الوطنية، إن بعض الشعاب المرجانية بدأت تظهر أولى علامات التبييض قبل أسبوعين، ثم في الأيام القليلة الماضية، فقدت بعض الشعاب المرجانية كل ألوانها.