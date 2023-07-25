حمدى باتشان: نجاح أغنية "سطلانة" ذكرنى بنجاح "الأساتوك"

تحدث الفنان حمدي باتشان، عن أغنية "سطلانة"، والنجاح الذي حققته، مؤكدًا أنها ذكرته بنجاح أغنية "الأساتوك"، والتي قدمها في عام 1988.

وأضاف “باتشان”، خلال لقائه في برنامج"صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه قدم ألبومات كثيرة ولكن التي أخذت الصدى الكبير هي أغنية "الأساتوك"، وبعدها أغنية "سطلانة"، والتي أعطته طاقة من جديد والإحساس بالنجاح جميل ويرضي النفس ويعطي حافزًا للتحرك والبدء من جديد.

تنبئو إسعاد يونس بنجاح الأغنية

وكشفت الفنانة إسعاد يونس، موقف حدث معها بسبب أغنية “الأساتوك”، مؤكدة أنها كانت تصور أحد الأعمال باستوديو في الزمالك، برفقة الفنان سمير غانم، والفنانة هالة صدقي عن "زهرة الصبار"، وكانوا يضبطون الإضاءة وفجاءة تم تشغيل أغنية "الأساتوك"، وعرفت أنها أغنية جديدة وأكدت أنها ستحقق نجاحًا يكسر الدنيا وبالفعل حققت هذا النجاح.