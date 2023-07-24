لمدة 4 ساعات.. محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية للعام 2023 /2024

عقد محافظ الغربية، مساء الاثنين، اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ الذي بدأ في يوليو الجاري، وذلك على مدار ٤ ساعات، بحضور السكرتير العام، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والمهندس أشرف هواش وكيل مديرية الإسكان، والدكتورة ريهام غنيم مدير إدارة الشئون المالية.

واستعرض محافظ الغربية مع الحاضرين بنود الخطة، والتي تضم مشروعات الكهرباء، الرصف والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف العام من الخطة.

أشار المحافظ إلى أن المشروعات التي تم إدراجها جاءت بعد دراسة فنية ومالية مبنية على أسس علمية وموضوعية ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفر الحياة الكريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

أضاف المحافظ أن المحافظة انتهت من تنفيذ بنود الخطة السابقة، وستعطي الأولوية في الخطة الجديدة لاستكمال مشروعات الرصف الممتدة لخطة العام الجديد، والتي تتمثل في إنشاء وتوسعة محاور مرورية تسهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدن وخارجها.

في نهاية الاجتماع، أكد محافظ الغربية أهمية التواجد الميداني لكافة القيادات، والمتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في تحقيق المستهدف من الخطة طبقا للجدول الزمني الموضوع لكل بند من بنودها.

كما تابع المحافظ الموقف الفعلي لتنفيذ خطة تطوير مدينتي كفر الزيات والمحلة، حيث تفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينتين، إلى جانب تفقد توسعة مدخل طنطا.

وقال المحافظ، إن مدينة كفر الزيات تشهد تنفيذ خطة تطوير طموحة وضعتها المحافظة شملت رصف عدد من الشوارع الرئيسية إلى جانب رصف عدد من الشوارع الفرعية بالانترلوك، إلى جانب تطوير ميدان المحكمة حيث تمت توسعة الميدان وإزالة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب إنشاء موقف انتظار سيارات وإعادة تنظيم ميدان المحطة، وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة، كما تم تطوير كورنيش كفر الزيات بالجهود الذاتية لخلق متنفس حضاري يليق بالمواطنين إلى جانب تطوير ورفع كفاءة نفقي الدلجمون والجزيرة.