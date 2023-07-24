الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس جامعة الإسكندرية يكشف 4 مطالب لـ"طلبة حقوق"

الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز قنصوة

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إن إدارة الجامعة وصلتها شكاوى كثيرة، عبر وسائل مختلفة، من طلبة كلية الحقوق، وتم تكليف نائب التعليم والطلاب مع عميد الكلية مع زملاء من أساتذة الكلية بالاجتماع مع الطلبة في جلسات مختلفة للاستماع لشكواهم.

ولفت رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن عميد الكلية اجتمع مع اتحاد الطلبة وممثلين عن الطلاب، كما اجتمع أعضاء هيئة التدريس مع كثير من الطلاب، مردفًا: "اللي له حق هياخده، ووظيفتنا الأساسية نعلمهم ونعدهم كوادر للمستقبل".

وأوضح أن الطلبة تقدموا بـ4 طلبات، الأول الإعفاء من رسوم التظلمات، والثاني رفع حجب نتائج الطلاب الذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات، ليتمكنوا من التقدم بالتظلمات إن كان لهم حق التظلم، والمطلب الثالث متعلق بقواعد درجات الرأفة، والمطلب الرابع، العودة لاختبارات الاختبار بين المتعدد التي اعتادوا عليها أثناء جائحة كورونا، لأنهم يرونها الأنسب.

وأكد قنصوة، أنه تمت الاستجابة فورًا للمطلبين الأول والثاني، وتم تشكيل لجنة لدراسة التظلمات، برئاسة أحد عمداء الكلية السابقين والعديد من الزملاء داخل الكلية تحت إشراف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أما المطلب الخاص بقواعد الرأفة، والعودة لشكل الامتحان الاختيار ما بين متعدد، اللجنة ستدرسه.

وأردف: "سنستجيب لكل الطلبات التي يمكن الاستجابة لها، لأن دورنا وظيفتنا، نحقق لهم تعليما جيدا ويتخرجوا لديهم قدرة لممارسة المهنة، وإعداد طالب الحقوق لسوق العمل بطريقة جيدة، اللجنة المشكلة ستدرس شكل الامتحان، وترى الآلية التي يمكن اتخاذها لتحقق مصلحة الطالب وإعداده بصورة جيدة لسوق العمل".

وأكد أن الباب مفتوح للطلبة لتقديم أي عدد من التظلمات ودون رسوم، وسيتم يحثها جميعًا، مردفا: "كل مطالبهم تحت نظرنا، مصلحتنا واحدة، وهم في الأول والآخر أولادنا، وكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، كلية عريقة خرجت عظماء على مدار التاريخ".

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