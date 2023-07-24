هاني الناظر يقدم نصائح للوقاية من حمو النيل مع ارتفاع درجات الحرارة

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، عدة نصائح للوقاية من "حمو النيل"، مؤكدًا أن أهم شيء خلال هذه الأيام هو ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، لأن الملابس الداكنة تحتفظ بالحرارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه يجب الاستحمام بمياه باردة، وكذلك عدم السير في الشمس بدون قبعة، كما يجب شرب 3 لتر من المياه، لأنه مع العرق يفقد الجسم كميات كبيرة من المياه، وذلك للوقاية من حمو النيل.

سبب “تلزيق” الجسم

وتابع، أن الرطوبة في الجو عالية جدًا وعند التعرق العرق يتبخر ونتيجة ارتفاع الرطوبة يظل العرق على الجلد ويكون "ملزق"، وعلاجه بالاستحمام 3 مرات في اليوم وكذلك التهوية الجيدة بفتح الشبابيك.