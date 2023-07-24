الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إجلاء أكثر من 300 شخص نحو البحر فرارًا من حرائق شمال غرب تونس

تونس
تونس

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن تونس شهدت اليوم اندلاعاً للنيران في شمال غرب تونس؛ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

حرائق تونس 

وأكدت رمضاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم إجلاء أكثر من ٣٠٠ شخص نحو البحر فراراً من هذه الحرائق الكبيرة التي حدثت في شمال غرب تونس.

وأضافت، أن السلطات التونسية تسعى جاهدة الآن إلى استخدام قوتها كافة من أجل إخماد هذه الحرائق سريعاً، حتى لا يحدث ضرر أكبر من ذلك على المواطنين.

ضحايا تونس

وأشارت إلى أن وزارة الصحة التونسية لم تعلن حتى الآن عدد الإصابات والضحايا جراء هذا الحريق الضخم.

وتابعت: "بيان تونس أكد تواجد فرق الإسعاف لمساعدة المواطنين الذين تضرروا من هذه الحرائق".

نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الاخبارية حرائق تونس ضحايا تونس ارتفاع درجات الحرارة

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