الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أصدقاء من ورق.. فتاة تقطّع جثة صديقتها وتلقيها في ترعة بسبب شاب

جثة
جثة

أقدمت فتاة بمنطقة طنطا بمحافظة الغربية على إنهاء حياة صديقتها بعد تسديد طعنة لها باستخدام سلاح أبيض (سكين) إثر خلافات بينهما، ثم تقطيعها وإلقاء جثتها في الترعة بسبب خلافهما على شاب.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة صديقتها، وبتقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض عليها، وأقرت أنها ارتكبت الجريمة بسبب خلافات بينها وبين صديقتها للارتباط بأحد الأشخاص.

البداية كانت بتصاعد رائحة كريهة من داخل شقة سكنية موجودة في عقار بمنطقة طنطا بمحافظة الغربية، استاء منها الأهالي ظلوا يتتبعوها حتى علموا مصدرها فكانت شقة سكنية مستأجرة في المنطقة.

وأبلغ الأهالي مالك الشقة بخروج رائحة كريهة من داخل شقته، فأخبر مالك الشقة المتهمة بخروج رائحة كريهة من الشقة وذلك بعد تحلل جثة الضحية لمرور 3 أيام على الجريمة، وطالبها بالتصرف في مصدر هذه الرائحة.

وتبين بأن الفتاة المتهمة نقلت جثة صديقتها الضحية التي تدعى فرح، وقطعتها إلى أجزاء ثم تخلصت منها بإلقائها في إحدى الترع، قبل أن يعثر عليها أحد الأشخاص ويبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية.

على الفور، حضرت قوة أمنية وعثروا على الجثة، وتم تحرير محضر، ونقلها إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت بدورها التحقيقات في الحادث.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فتاة محافظة الغربية طنطا سلاح أبيض الترعة

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