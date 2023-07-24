مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق "القاهرة ـ الفيوم"

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 6 آخرين بينهم أم وأطفالها في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بين البوابات الهيكلية وبوابات الرسوم، مساء اليوم الإثنين.

على الفور، هرعت سيارات الشرطة وقوات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة / الفيوم بين بوابات الرسوم والبوابات الهيكلية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في الحادث بينهم أم وأطفالها الثلاثة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.