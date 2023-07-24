حمزة نمرة يطرح أغنيتي "إسكندرية" و"غروب" من ألبومه الجديد "رايق".. الأربعاء

يواصل المطرب حمزة نمرة طرح أغنيات ألبومه الغنائية الجديد الذي يحمل اسم “رايق” بشكل متتالي.

ويطرح حمزة نمرة الأربعاء المقبل الموافق 26 يوليو الجاري أغنيتين جديدتين من ألبومه الجديد “رايق” وهم كل من أغنية “إسكندرية” و"غروب" في تمام الساعة السابعة مساء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وكان حمزة نمرة طرح منذ أيام أولى أغنيات ألبوم “رايق” والتي تحمل نفس الاسم وهي من كلمات محمود فاروق، وألحان أندريه مينا وحمزة نمرة، وتوزيع موسيقي وميكساج أندريه مينا.

وتقول كلمات الأغنية: “مش فارق مين عليا ولا فارق مين معايا ولا فارق مين سابقني ولا فارق مين اللي ورايا كان صاحب ولّا عشرة كان أ صلي ولّا قِشرة كات أوضة ولا فيلّا كان شايب ولّا بصرة رايق رايق رايق رايق وتقيل وراسي وعايشلي دور مقاسي رايق رايق رايق راصص الكراسي لحبايبي بس وناسي ولا بتعب في الغياب ولا بفرح بالمدد ولا بادخل في اكتئاب ولا بقلق م الحسد مش هفتح باب يدايق ولإن مزاجي رايق لا هشارك في المسابقة ولا عايز حتى اسابق باضحك على قد سنّي وسنّي يسمحلي أغني والخدمة الحلوة منكم لما تفكوكوا منّي كله عارف تمامه لا هنزّل أو هعلّي كله ياخد مقامه مايخدش زيادة نص ملّي”.

واختار حمزة في ألبوم "رايق" طريقة تسويقية غير معتادة، حيث كشف للجمهور اسم وموعد نزول كل أغنية خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم إطلاقها مساء كل أربعاء، ويعقب أغنيتي "غروب" و"إسكندرية"، طرح أغنية "رياح الحياة" الأسبوع المقبل، في حين يضم الأسبوع الثالث أغنيتي "لعله خير" و"أنا الطيب"، حتى ختام نزول الألبوم مطلع سبتمبر المقبل.