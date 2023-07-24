التعليم العالى: رصدنا أخطاء التنسيق الشائعة لتجنبها هذا العام

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن المركز الإعلامي بالوزارة يقوم بتحليل أخطاء التنسيق السنوات الماضية، ورصد الأخطاء الشائعة، بتوجيه من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وعلق: الطلبة أحيانا لا تفهم ترتيب الرغبات بشكل صحيح.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بعض الطلاب يدخل بالرقم السري لزميله ويفاجأ بكلية أخرى غير التي كتبها بالرغبات، كما أن البعض يعتمد على ترتيب 10 أو 15 رغبة، وبالتالي يبدأ ترتيب الرغبات الباقية بعشوائية، ويفاجأ أنه دخل كلية لم يكن يتوقعها بسبب تلك العشوائية.

وأكد أن الطالب يمكنه تعديل رغباته، ومكتب التنسيق يعتمد النسخة الأخيرة من الرغبات، مُشيرًا إلى أن الطالب بمجرد حفظ رغباته يستطيع الحصول على نسخة منها حتى يكون لديه نموذج من رغباته.

وتابع: تقليل الاغتراب هذا العام يكون وفقًا للحجم والنسب المتاحة التي تستقبل الطلاب.

تعديل في التوزيع الإقليمي لكليات ومعاهد التمريض

وأضاف أنه حدث تعديل في التوزيع الإقليمي لكليات ومعاهد التمريض وفقًَا للتوزيع الجغرافي، مؤكدًا أن صفحة الوزارة أطلقت حملة لتوعية الطلاب بكل هذه الأخطاء الشائعة.