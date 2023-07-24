الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول الأورمان بالدقهلية يكشف تفاصيل "300 ألف باب رزق"

الأورمان
الأورمان

قال عبدالكريم محمد، مسئول المشروعات بجمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، إن مبادرة "300 ألف باب رزق" أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية الأورمان لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف محمد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن محافظة الدقهلية شهدت تسليم 90 مشروعا تنمويا ما بين حرفي وبقالة وترزي وعطار، و16 مشروع كشك، وكانت تكلفة المشروع 3 ملايين و340 ألف جنيه، بحضور الدكتور أيمن نصار محافظ الدقهلية.

تم إطلاق المبادرة في 16 إبريل الماضي

وأوضح أنه تم إطلاق المبادرة في 16 أبريل الماضي، وستجوب جميع محافظات الجمهورية، حيث بدأنا بعدد من المحافظات منها بني سويف والفيوم والغربية والبحيرة، وهذا الشهر سوف نجوب محافظتي الدقهلية والمنوفية.

وتابع: أن المبادرة تستهدف جميع الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، لافتًا إلى أن اختيار المشروعات تكون بناءً على الأبحاث الاجتماعية المقدمة من الشئون الاجتماعية، ونعمل مع جميع الجمعيات الموجودة بقرى المحافظات. 

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