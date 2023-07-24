رسميًا.. بروسيا دورتموند يضم سبيتزر من بايرن حتى 2027
أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رسميًا اليوم، ضم النمساوي مارسيل سبيتزر قادمًا من بايرن ميونخ الألماني لمدة 4 مواسم.
وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ29 عامًا بعقد حتى عام 2027.
تشير التقارير أن الصفقة كلفت دورتموند قرابة الـ 20 مليون يورو لتكون الرابعة للفريق الأصفر هذا الصيف بعد ضم فيليكس نيمشيا، رامي بن سبعيني وأولي بوهمان.
سبيتزر لعب لليونايتد الموسم الماضي على سبيل الإعارة من صفوف بايرن ميونخ الألماني، منذ انتقاله في يناير.
وشارك سبيتزر مع اليونايتد في 18 لقاء بجميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.
وكان سبيتزر انتقل لصفوف بايرن في صيف 2021 قامًا من لايبزيج وشارك معهم في 54 لقاء وسجل هدفين.