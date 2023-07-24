رسميًا.. بروسيا دورتموند يضم سبيتزر من بايرن حتى 2027

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رسميًا اليوم، ضم النمساوي مارسيل سبيتزر قادمًا من بايرن ميونخ الألماني لمدة 4 مواسم.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ29 عامًا بعقد حتى عام 2027.

🤝 Marcel #Sabitzer kommt zum #BVB und verstärkt das zentrale Mittelfeld. Der 29-Jährige absolvierte heute in Dortmund den Medizincheck und unterschrieb anschließend einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Arbeitsvertrag. ✍️



Zur Meldung:

🗞️ https://t.co/LrMWjX6OPQ — Borussia Dortmund (@BVB) July 24, 2023

تشير التقارير أن الصفقة كلفت دورتموند قرابة الـ 20 مليون يورو لتكون الرابعة للفريق الأصفر هذا الصيف بعد ضم فيليكس نيمشيا، رامي بن سبعيني وأولي بوهمان.

سبيتزر لعب لليونايتد الموسم الماضي على سبيل الإعارة من صفوف بايرن ميونخ الألماني، منذ انتقاله في يناير.

وشارك سبيتزر مع اليونايتد في 18 لقاء بجميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

وكان سبيتزر انتقل لصفوف بايرن في صيف 2021 قامًا من لايبزيج وشارك معهم في 54 لقاء وسجل هدفين.