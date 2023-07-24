"حماتى بتخوض فى عرضى.. اعمل ايه؟".. أمين الفتوى يُجيب

“حماتي بتشتمني وبتخوض في عرضي.. أعمل اية؟".. تساؤل تلقاه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، من متصلة تدعى "أسماء"، خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس".

ونصحها الشيخ محمد عبد السميع، بصرورة التحاور مع زوجها للتوصل إلى طريقة لتجنب الإيذاء اللفظى من حماتها، مركدًا: “الرهان على نضج الزوج”.

وتابع: “إذا لم يستطيع الزوج حل الأزمة، عليكي الاستعانة بالأهل لمواجهة الأذى ووضع حد له”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة “الناس” في شكلها الجديد عام 2023.

وتبث قناة “الناس” عبر ترددد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-olr6K8Leo