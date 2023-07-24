الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صبرى فواز: دورى فى "وبينا ميعاد" هو الأقرب لشخصيتى الحقيقية

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إن شخصية المهندس حسن في مسلسل "وبينا ميعاد" هي أكثر الأدوار قربًا لشخصيتي الحقيقية: "الشخصية دي تشبهني كتير حتى في طريقتها مع أولاده".

وأضاف "فواز" خلال لقائه مع الكاتب أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن ردود الفعل على الشخصية قابلتني في الشارع واستقبلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد نجاح المسلسل رغم عرضه خارج الموسم الرمضاني.

 

المسلسل حقق انتشارًا واسعًا 

وتابع: "شباب كتير جدًا انجذبوا للمسلسل وهما أيضًا لا يشاهدون الأعمال العربية، وده بالنسبالي كان مؤشرًا مهمًا جدًا، وفيه أسر قالتلي أنهم عرفوا المسلسل من خلال أولادهم، مؤكدًا أن المسلسل حقق انتشارًا واسعًا وكان جاذبًا للشباب. 

صبري فواز أخبار صبري فواز 60 دقيقة صبري فواز الفنان صبري فواز 60 دقيقة مع الطاهري أحمد الطاهري وصبري فواز

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