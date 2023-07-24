الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالمجان.. "حياة كريمة" توفر السلع الغذائية لسكان المراشدة بقنا

حياة كريمة
حياة كريمة

كثير هى الخدمات التي وفّرتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل القرى النائية والأكثر فقرًا من خلال توفير المواد الغذائية داخل تلك القرى وتوزيع الكراتين التي تحتوى على سلع غذائية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا.

المبادرة حصرت الأكثر احتياجًا في القرية لدعمهم

"مصطفى سيد" يقطن في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، عانى هو وسكان القرية خلال السنوات الماضية بسبب عدم توافر السلع الغذائية داخل القرية، إلى جانب استغلال التجار لتلك الأزمة  وقاموا برفع الأسعار، وتمنى فقط أن تنتهي تلك المشكلة وأن تتوفر لهم المواد الغذائية، وأثناء جلوسه داخل منزله، جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ووفرت السلع الغذائية داخل القرية، كما قامت بتوزيع الكراتين الممتلئة بالمواد الغذائية بالمجان على سكان القرية.

قال مصطفى، لـ "الدستور" إن سكان القرية يعانون من الفقر ، حيث أن الجميع يعمل في مهن غير مستقرة، وذكر أن الجمعيات الخيرية بدأت حصر أسماء المواطنين من الأكثر احتياجًا، بعد أن أعلن مسئولو «حياة كريمة» عن قرب توزيع كراتين المواد الغذائية للسكان، وأوضح أن المواد الغذائية تم توفيرها بشكل كبير داخل القرية بعد معاناة السكان التي استمرت لسنوات، كما قامت المبادرة بتوفير كراتين مجانية للسكان وضخ كميات إضافية من السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة داخل معارض تابعة للمبادرة،وذلك للتصدي لجشع التجار، وكسر موجة الغلاء والتخفيف من أعباء المواطنين.

أضاف أن توزيع الكراتين ليس بالأمر الجديد على مبادرة  «حياة كريمة»، أو الرئيس السيسى، الذي يولى أهمية خاصة لتوفير احتياجات أهالي القرى النائية والأكثر فقرًا، وكانت القرى التي استفادت من كراتين السلع الغذائية هي جزيرة العبل بالمراشدة، حيث جرى توزيع ما يقرب من ٣٠٠٠ كرتونة من خلال الجمعيات الخيرية المسئولة عن التوزيع، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان ووفروا السلع الغذائية، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك الخدمات التي تقدمها المبادرة للسكان من توفير مواد غذائية بالمجان إلى خدمات أساسية يعتمد عليها السكان بشكل كبيرة في حياتهم اليومية.

حياة كريمه المبادرة سلع غذائية بالمجان الغذائية

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