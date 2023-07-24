الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشهد توقيع اتفاقية لاستدامة وتوطين منافذ التمور

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توقيع عقد اتفاق بين المحافظة وشركة الطحان للتمور لاستدامة وتوطين منافذ للتمور لبيع مختلف منتجاتها بأسعار مناسبة للأصناف التى تتميز بها محافظة أسوان والعمل على تسويق المنتجات وتصديرها محليًا دوليًا. 

وقام بتوقيع عقد الاتفاق علاء الطحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعميد ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، وذلك فى حضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى، مستشار المحافظة الاقتصادي، وأيضًا الدكتور على حسن مدير إدارة التطوير ومستشار العلاقات العامة لمجموعة الطحان، فضلاً عن مديرى الإستثمار والعقود بالمحافظة، ووفد الشركة.

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جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لجذب آفاق جديدة للاستثمار، ومن أجل التسويق الجيد للتمور الأسوانية مع توفير فرص عمل للشباب من المشروعات الإستثمارية لتحقيق قيمة إقتصادية مضافة لها. 

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أننا نعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، مع تذليل أى معوقات أو إجراءات روتينية وذلك لاستثمار منتجات التمور ذات الجودة العالية، خاصة فى ظل ما تمتلكه عاصمة الاقتصاد من 2.2 مليون نخلة.

ولفت إلى أن أسوان تتوافر فيها المقومات الاقتصادية من بنية تحتية للاستثمار، وفى مقدمتها المنطقة اللوجستية العالمية بكركر التى يتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتكون نقطة إنطلاق حقيقة نحو الأسواق الأفريقية، تواكباً مع ما شهدته المحافظة من تنفيذ مشروعات رفع وكفاءة الطرق السريعة، وإزدواجها وكذا البدء فى إنشاء خط للقطار الكهربائى السريع بالتعاون مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، علاوة على توافر الموانئ البرية الجافية والنيلية المطارات.

وطالب أشرف عطية بأهمية تفعيل الشركة لدورها المجتمعى الهادف لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى، مع المشاركة فى تكثيف التوعية للمزارعيين بأهمية التمور لزيادة إنتاجها والحفاظ عليها، مع القيام بوضع الهوية البصرية على منتجات التمور الأسوانية لتكون براند تسويقى قوى على المستوى الدولى. 

وأوضح أنه تم الإتفاق، أيضًا، مع مسئولى الشركة للقيام بتنفيذ مصنع لبودرة التمور ضمن مجمع الصناعات الغذائية المستهدف إقامته بالمنطقة اللوجستية على مساحة 40 فدان الذى سيضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان. 

من جانبه، أشاد علاء الطحان بمناخ الاستثمار بأسوان، وهو الذى يمثل لدينا نافذة لفتح مجالات تعاون عديدة لتنفيذ مشروعات استثمارية على أرضها تحت قيادة اللواء أشرف عطية وذلك فى منتجات التمور لتغطى إحتياجات السوق المحلى، وأيضًا، لتصديرها للخارج، مؤكداً أن ذلك يتوازى مع حرصنا على تحقيق التنمية المستدامة لمزارعى التمور بدعمهم وتحقيق الإستفادة القصوى من زراعة النخيل، فضلاً عن المشاركة المجتمعية بتوفير فرص عمل وتقديم خدمات للمجتمع المحلى. 

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