عرض مسرحية "عروستي" على مسرح نواة بالأقصر

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عرضًا مسرحيًا بعنوان "عروستى" لفريق مسرح نواه الأقصر بنادى سكان البعيرات.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، تحت رعاية د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

يشار إلى أن مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حفني بركات، تم عقد اجتماع لمناقشة آليات وضع خطة العمل للعام المالي الحالي، وتطوير العمل داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية والأخذ بالأفكار الجديدة للشباب، ومناقشة وضع خطط النشاط بالمديرية بما يتواءم مع الفترة القادمة لتدعيم وتشجيع فئات الشباب والطلائع وأهمية الاهتمام كذلك بالأنشطة التي يتم تنفيذها لتحقيق استفادة أكبر بين الشباب من الجنسين للارتقاء وتقديم أفضل الأنشطة لأبناء محافظة الأقصر.

شدد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر على ضرورة التدقيق والصياغة الجيدة لها وضرورة التنويع والتجديد والتجويد للأنشطة ومراعاة جميع المناسبات القومية والدينية والأنشطة المجمعة وجميع فئات المجتمع ومنهم أصحاب الفئات الخاصة والمعاقين، وأن تكون البرامج مناسبة للمراحل العمرية وعمل نموذج موحد للخطة.