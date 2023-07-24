إزالة 36 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة 36 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك ري وبدون ترخيص ضمن المرحلة الثالثة للموجة ٢١ لإزالة التعديات بالقرى التابعة لها وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا شنت اليوم عدة حملات بقري تلة ومزلة حسين ودمسير وصفط الخمار وبني أحمد الغربية وطوخ الخيل تحت إشراف محمود أبو كريشة، ومحمد عادل، وإكرام محمد، وعماد محمود، وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى المذكورة الدكتور الحسينى شادى، وحمادة جمعة، واشرف فرغلى، ومحمد جابر، والحسينى خلاف، وانتصار أحمد، ومصطفى الشريف لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات التي أسفرت عن رصد وإزالة 36 حالة تعدٍ زراعة وأملاك دولة وبدون ترخيص علي مساحة 4 آلاف و190 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد رئيس مدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على مواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لكافة أشكال التعدى بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ الحالات المستهدفة ضمن المرحلة الثالثة للموجة ٢١ لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح رئيس المدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها من رصد أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص التي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء ورؤساء الوحدات المحلية بالقري ويتم إزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها.