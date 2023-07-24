الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى يكشف تأثير تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى العالمى (فيديو)

القمح
القمح

تحدث الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، عن التطورات التي يشهدها العالم بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، قائلًا: إن هذه التطورات ستؤثر على العالم كله، خاصة أننا في أقصى مكان بالعالم لإنتاج الحبوب.

وأضاف متولي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الإنتاج الرئيسي للحبوب أثّر على 87 دولة من الدول المستوردة للقمح من المنطقة ما بين أوكرانيا وروسيا.

كنا نتوقع زيادة الأسعار العالمية للقمح

ونوه بأن دخول الحرب لهذه المنظومة والتوجه فيها أصبح أكثر خطورة من المرحلة الأولى، معقبًا: "في بداية الحرب كنا نتوقع زيادة الأسعار العالمية للقمح، وعندما استقرت مفاتيح الحرب استقرت الأسعار، ولكن عندما تغيرت توجهات الحرب أصبح التأثير أكبر على اقتصاديات العالم خاصة في مراحل الغذاء".

وأوضح استشاري التنمية المستدامة أن بعض الدول الكبيرة والعريقة ما زالت تعتمد على التجارة قبل الزراعة من منطلق اقتصادي بحت يعتمد على الابتعاد عن تطوير البنية التحتية للزراعة التي تكلف الدول مليارات الجنيهات.

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